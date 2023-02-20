Мир 20 февраля 2023, 12:18 США заявили о скором присоединении Швеции и Финляндии к НАТО Госсекретарь США Блинкен: НАТО вскоре официально примет в свои ряды Швецию и Финляндию Unsplash

Читать 360tv в

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что НАТО в ближайшее время примет в свои ряды Финляндию и Швецию. Об этом сообщил ТАСС.

В понедельник 20 февраля в Анкаре состоялась пресс-конференция с участием Блинкена и министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу. На ней американская сторона выступила в поддержку Стокгольма и Хельсинки.

Реклама

«Вступление Швеции и Финляндии в НАТО — вопрос не двустороннего характера. Вы знаете, мы однозначно поддерживаем их скорейшее вступление в альянс. Мы уверены, что НАТО вскоре официально примет их в свои ряды», — сказал Блинкен.

Реклама

По его словам, это усилит безопасность всех членов альянса, в том числе США и Турции. Ранее он заявил, что и Швеция, и Финляндия выполнили все условия, которые выставили турецкие власти.

Между тем Анкара не спешит ратифицировать заявления Швеции и Финляндии о вступлении в альянс. Турция и ранее была против расширения НАТО, но после сожжения Корана в Стокгольме еще больше воспротивилась Швеции.