15 февраля 2023, 16:50
Названы не одобрившие заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО страны
Генсек НАТО Столтенберг: Швеция и Финляндия должны вступить в Альянс к осени
Заявки на вступление в НАТО Швеции и Финляндии пока не одобрили Венгрия и Турция, но к осени обе северные страны должны вступить в Альянс. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг.
Он подчеркнул, что кандидаты на вступление в НАТО выполнили все условия, которые выставила Турция. Этот вопрос Столтенберг намерен поднять на встрече с руководством страны во время предстоящей поездки в Анкару.
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«Финляндия и Швеция к осени должны стать членами НАТО. Уже ратифицировали документы о вступлении 28 стран, но Турция и Венгрия — пока нет. Я активно работаю, чтобы они ратифицировали документы по обеим странам одновременно», — подчеркнул генсек Альянса.
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что заявка Швеции в НАТО не получила одобрения, так как власти страны не предприняли никаких действий, чтобы остановить провокации террористических структур. Он сравнил ситуацию с заложенными на дорогах минами, которые власти Швеции не готовы убрать самостоятельно.
Турция
Финляндия
Швеция
НАТО
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