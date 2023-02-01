01 февраля 2023, 13:28
Эрдоган призвал Швецию не тратить время на попытки попасть в НАТО
Эрдоган заявил, что Турция не одобрит заявку Швеции в НАТО
Турция не станет одобрять заявку Швеции на вступление в НАТО, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Он обратил внимание, что отношение к Финляндии в этом вопросе положительное, сообщил ТАСС.
«Швеции не следует тратить время впустую», — подчеркнул Эрдоган.
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Он напомнил об акциях с осквернением Корана в Швеции, когда происходящему не мешали ни местные власти, ни полиция. Пока такое происходит, Турция не согласится одобрить заявку этой страны, подчеркнул политик.
«Мы не скажем да вашему вхождению в НАТО. В то же время у нас положительное отношение в этом вопросе к Финляндии», — заметил он.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в Анкаре пока нет данных о том, какая конкретно страна причастна к сожжению Корана в Европе. Министр подчеркнул, что вне зависимости от того, кто стоит за этим, произошедшее является провокацией с целью помешать Швеции вступить в НАТО.
Он в очередной раз призвал страны соблюдать свои обязанности в рамках трехстороннего меморандума, который заключили летом прошлого года в Мадриде.
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