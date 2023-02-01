Важное 01 февраля 2023, 13:28 Эрдоган призвал Швецию не тратить время на попытки попасть в НАТО Эрдоган заявил, что Турция не одобрит заявку Швеции в НАТО РИА «Новости»

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Турция не станет одобрять заявку Швеции на вступление в НАТО, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Он обратил внимание, что отношение к Финляндии в этом вопросе положительное, сообщил ТАСС.

«Швеции не следует тратить время впустую», — подчеркнул Эрдоган.

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Он напомнил об акциях с осквернением Корана в Швеции, когда происходящему не мешали ни местные власти, ни полиция. Пока такое происходит, Турция не согласится одобрить заявку этой страны, подчеркнул политик.

«Мы не скажем да вашему вхождению в НАТО. В то же время у нас положительное отношение в этом вопросе к Финляндии», — заметил он.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в Анкаре пока нет данных о том, какая конкретно страна причастна к сожжению Корана в Европе. Министр подчеркнул, что вне зависимости от того, кто стоит за этим, произошедшее является провокацией с целью помешать Швеции вступить в НАТО.

Он в очередной раз призвал страны соблюдать свои обязанности в рамках трехстороннего меморандума, который заключили летом прошлого года в Мадриде.