США заявили о планах высвободить часть резервов нефти

США намерены провести товарные интервенции за счет стратегического резерва нефти ради сдерживания цен на энергоносители. Об этом сообщил американский президент Джо Байден. По его словам, страна ведет переговоры об аналогичных мерах с другими крупнейшими мировыми потребителями. Об этом написало РИА «Новости».

«Мы координируемся с крупнейшими мировыми производителями и потребителями нефти для решения общей задачи обеспечения стабильных глобальных энергопоставок», — сказал он.

Байден также добавил, что Штаты активно работают со странами по всему миру для коллективного высвобождения части стратегических нефтяных резервов.

«И США направят на рынок дополнительные баррели нефти», — пообещал Байден.

Ранее сообщалось, что цена апрельских фьючерсов нефти марки Brent превысила отметку в 103 доллара за баррель впервые с 2014 года. По мнению экспертов, это происходит из-за нарастающего дефицита предложений.

Также Джо Байден чуть раньше объявил, что США ввели санкции против ряда крупнейших банков РФ, в том числе ВТБ, «Сбера» и Альфа-Банка. Штаты планируют ограничить возможности России вести бизнес в долларах, также страна ограничит импорт высокотехнологической продукции. Это происходит на фоне начала военной спецоперации в Донбассе, о которой объявил утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин.

При этом от системы SWIFT Россию отключать пока не намерены.