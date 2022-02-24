Аналитик объяснил, почему резко повысились цены на нефть

Цена апрельских фьючерсов нефти марки Brent превысила отметку в 103 доллара за баррель впервые с 2014 года. Почему так происходит, объяснил в беседе с RT эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По его словам, рост обусловлен нарастающим дефицитом предложения.

«Есть фундаментальные факторы, которые толкали цену нефти вверх весь 2021 год и в начале 2022 года. Это нарастающий дефицит предложения, потому что потребление восстанавливается, даже растет в глобальном масштабе. Все более-менее отменяют карантинные ограничения из-за пандемии, люди начинают больше перемещаться», — сообщил эксперт.

На рост влияет начало автомобильного сезона, а также то, что многие страны ОПЕК+ не могут увеличить добычу, когда им это позволяют квоты. Ситуация, связана с конфликтом между Россией и Украиной, тоже добавляет нервозности рынкам, что влияет на рост цен, заключил эксперт.