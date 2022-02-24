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    24 февраля 2022, 21:50

    Байден заявил о принятии новых санкций против России: главное

    Джо Байден принял решение ввести ряд санкций против России

    Анастасия Ектова

    Россия столкнется с рядом санкций и экспортных ограничений со стороны США. Такое заявление сделал президент США Джо Байден.

    Байден заявил о принятии новых санкций против России: главное

    Американский президент провел экстренный брифинг, посвященный ситуации на Украине. Байден заявил, что США приняли решение ввести дополнительные санкции и экспортные ограничения против России за ее действия на Украине. В частности, Вашингтон намерен ограничить Москву в возможностях вести бизнес в долларах, фунтах и йенах.

    Кроме того, США приняли решение ввести блокирующие санкции против ВТБ. Также Байден заявил, что страна намерена усилить свой восточный фланг. Речь идет о таких странах, как Эстония, Польша, Литва и Румыния. Кроме того, Вашингтон, как отметил Байден, намерен разместить свои силы в Германии

    Россия встретится с «разрушительными» санкциями за свои действия на Украине. Такое заявление ранее сделал Джо Байден.