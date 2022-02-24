Байден заявил о принятии новых санкций против России: главное

Россия столкнется с рядом санкций и экспортных ограничений со стороны США. Такое заявление сделал президент США Джо Байден.

Американский президент провел экстренный брифинг, посвященный ситуации на Украине. Байден заявил, что США приняли решение ввести дополнительные санкции и экспортные ограничения против России за ее действия на Украине. В частности, Вашингтон намерен ограничить Москву в возможностях вести бизнес в долларах, фунтах и йенах.

Кроме того, США приняли решение ввести блокирующие санкции против ВТБ. Также Байден заявил, что страна намерена усилить свой восточный фланг. Речь идет о таких странах, как Эстония, Польша, Литва и Румыния. Кроме того, Вашингтон, как отметил Байден, намерен разместить свои силы в Германии

Россия встретится с «разрушительными» санкциями за свои действия на Украине. Такое заявление ранее сделал Джо Байден.