Мир 09 мая 2023, 07:49 США заявили о новом пакете военной помощи Украине AP: США планируют объявить о новом пакете военной помощи Украине на 1,2 млрд долларов РИА «Новости»

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США сбираются предоставить Украине дополнительную военную помощь на сумму 1,2 миллиарда долларов. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Эти средства планируется потратить в ближайшие месяцы или даже годы на обеспечение будущих потребностей Украины», — уточнили в сообщении.

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Американские власти объявили, что поставят ВСУ системы противовоздушной обороны, боеприпасы, БПЛА. Кроме того, деньги направят на финансирование обслуживания различных систем.

Отмечается, что пакет военной помощи предусматривает выделение средств на производство зенитных ракетных комплексов Hawk и ракет, а также обслуживание военной техники.

В конце апреля стало известно, что Украина получит очередные 1,5 миллиарда евро от Евросоюза. По информации главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля, Евросоюз подготовил 16 тысяч украинских военнослужащих.