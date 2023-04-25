Мир 25 апреля 2023, 12:36 Украина получит очередные 1,5 млрд евро от Евросоюза Глава ЕК фон дер Ляйен: Украине выделили 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи РИА «Новости»

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Евросоюз выделил Украине новый транш в рамках макрофинансовой программы помощи. Об очередной сумме сообщила в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Сегодня мы предоставляем Украине еще 1,5 миллиарда евро в рамках нашего ежегодного пакета макрофинансовой помощи», — уточнила политик.

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Фон дер Ляейн обратила внимание, что ЕС будет продолжать помогать Украине, поддерживая работу инфраструктуры и институтов республики.

Украинским властям оказывают и поддержку в военной сфере. По данным главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля, Евросоюз подготовил 16 тысяч украинских военнослужащих.

Такие данные, как уточнил Боррель, представили ранее на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины. Помимо этого, украинские власти получили от ЕС боеприпасы и ракеты на сумму свыше 600 миллионов евро.