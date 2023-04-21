Мир 21 апреля 2023, 16:40 Евросоюз в рамках помощи подготовил более 16 тысяч украинских солдат Глава МИД ЕС Боррель: Евросоюз подготовил более 16 тысяч украинских военных Официальный сайт президента Украины

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Европейский союз в рамках помощи подготовил 16 тысяч украинских военнослужащих. Об этом в Twitter сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

По его словам, эта информация была представлена на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины. Он добавил, что, помимо подготовки солдат, украинские власти также получили от ЕС боеприпасы и ракеты на сумму более 600 миллионов евро.

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«Работа над совместными закупками продолжается», — написал он.

Ранее стало известно, что Испания подготовила свыше тысячи военнослужащих ВСУ. Кроме того, правительство страны приняло решение о поставке на Украину шести танков Leopard. Дания и Нидерланды также отправят киевским властям танки Leopard 2 в количестве 14 единиц в течение первого квартала 2024 года. Ориентировочную стоимость боевых машин оценили в 165 миллионов евро.