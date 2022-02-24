США заявили о готовности «нажатием кнопки» ввести санкции против двух крупнейших банков России

США готовы ввести санкции против двух крупнейших финансовых институтов России в ответ на эскалацию ситуации вокруг Украины. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс. Его слова привело агентство «Прайм».

«Мы готовы нажатием кнопки принять меры против двух крупнейших финансовых институтов в России. Вместе они обладают <…> активами на 750 миллиардов долларов. Это половина всей российской банковской системы», — сказал Прайс.

При этом он не стал уточнять, о каких именно банках идет речь. Ранее представители США упоминали о возможных санкциях в отношении Сбербанка и ВТБ.

Накануне стало известно о блокирующих санкциях против ВЭБ и Промсвязьбана, а также десятков аффилированных с ними структур. Такие меры приняты Штатами в ответ на признание российскими властями Донецкой и Луганской народных республик.

По словам Неда Прайса, в настоящий момент ни один финансовый институт России не может ощущать себя в безопасности. Вечером 23 февраля стало известно, что курс евро впервые с 22 апреля 2021 года вырос до 92 рублей.