США подготовили предварительный пакет антироссийских санкций
США подготовили предварительный пакет санкций против России
Администрация США подготовила предварительный пакет санкций против России на случай ее вторжения на Украину. США может запретить своим банкам обрабатывать переводы из крупных банков РФ. В перечень таковых с большой вероятностью могут попасть Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и ВЭБ.РФ, сообщило Reuters со ссылкой на собственные источники.
Помимо этого, США может ввести санкции против физлиц и юрлиц из РФ, предполагающие замораживание активов и запрет на транзакции.
Минфин и Белый дом от комментариев отказались.
О том, что Россия в ближайшие дни «попытается атаковать» Украину, заявил американский президент Джо Байден 19 февраля.
Бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биби сравнил нагнетание истерии вокруг якобы вторжения России на Украину с ситуацией перед Первой мировой войной. Тогда такой же дезинформацией занялись Британская и Германская империи.