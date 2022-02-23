Евро подорожал до 92 рублей впервые с апреля 2021 года

Курс евро впервые с 22 апреля 2921 года вырос до 92 рублей. Это следует из данных Мосбиржи.

По состоянию на вечер 23 февраля рубль потерял более 2,5% своей стоимости. По данным Мосбиржи курс евро и доллара по расчетам «завтра» вырос на более чем на рубля. В результате курс доллара торгуется выше 81 рубля, а евро вырос выше 92 рублей впервые с 22 апреля 2021 года. — 91,7 рубля.

По состоянию на 17:52 Доллар США достиг отметки в 80,28 рубля, а евро взлетел до 91 рубля. По отношению к закрытию прошлой сессии, американская валюта подорожала на 1,5 рубля, а европейская — на 1,56 рубля.

Ранее Минфин РФ обещал, что приложит все усилия для стабилизации экономики после американских санкций. А посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что введенные ограничения больно ударят по мировым рынкам.