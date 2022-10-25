США выразили надежду на следующий шаг в процессе возвращения Грайнер | 360°

Мир 25 октября 2022, 22:29 США выразили надежду на следующий шаг в процессе возвращения Грайнер Госдеп: США надеются на следующий шаг в процессе возвращения Грайнер РИА "Новости"

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Американские власти надеются, что отказ Мособлсуда в апелляции Бриттни Грайнер позволит сделать следующий шаг в процессе ее освобождения. Об этом сообщил ТАСС, приведя слова руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

«Мы ведем непубличные переговоры уже некоторое время. Госсекретарь Энтони Блинкен обнародовал наши предложения. Изменил ли сегодняшний отказ в апелляции позицию России в деле с Бриттни Грайнер, мы сказать не можем. Конечно, мы надеемся, что это откроет путь к следующему этапу процесса», — сказал Прайс.

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Он добавил, что окончательное решение должна принять российская сторона.

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Ранее Мособлсуд не стал удовлетворять жалобу на приговор баскетболистке Бриттни Грайнер. Американку приговорили к девяти годам лишения свободы после того, как нашли у нее масло каннабиса в картриджах для электронной нагревательной системы. Грайнер задержали в одном из аэропортов столицы.

После решения Мособлсуда Белый дом заявил, что США готовы перейти к чрезвычайным мерам для освобождения осужденных в России американцев.