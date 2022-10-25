США заявили о готовности пойти на чрезвычайные меры для возвращения осужденных в РФ американцев | 360°

Мир 25 октября 2022, 18:19 США заявили о готовности пойти на чрезвычайные меры для возвращения осужденных в РФ американцев Белый дом: США готовы на крайние меры ради возвращения осужденных в России граждан РИА "Новости"

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США будут продолжать добиваться освобождения и возвращения на родину осужденной в России американской баскетболистки Бриттни Грайнер. Об этом сказано в заявлении Белого дома.

В документе подчеркнули, что администрация Соединенных Штатов готова принимать трудные решения.

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По мнению президента США Джо Байдена, спортсменку необходимо немедленно освободить.

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В последние недели, отметили в заявлении, администрация Байдена продолжала диалог с Россией по всем доступным каналам и прилагала все усилия, чтобы вернуть спортсменку домой. Работу продолжили и по поддержке других американцев, задержанных в России, в частности Пола Уилана.

В Белом доме подчеркнули, что Байден выразил готовность принять крайние решения и пойти на трудные меры, чтобы вернуть американцев на родину, написали «Известия».

Мособлсуд оставил в силе приговор американке Грайнер по делу о контрабанде наркотиков. Спортсменка получила девять лет колонии и миллионный штраф. Защита Бриттни Грайнер не исключила дальнейших попыток пересмотреть вынесенный вердикт.