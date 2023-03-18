Мир 18 марта 2023, 00:17 США выразили надежду на контакт Си Цзиньпина с Зеленским Кирби: США ждут контакта Си Цзиньпина с Зеленским после визита в Россию Пресс-служба Кремля

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Председатель КНР Си Цзиньпин после визита в Россию может начать налаживать контакт с президентом Украины Владимиром Зеленским. Такими надеждами поделился координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Его слова привел ТАСС.

«Мы надеемся, что председатель КНР Си Цзиньпин пойдет на прямой контакт с президентом [Украины] Зеленским. Потому что мы продолжаем считать, что ему очень важно услышать мнение украинской стороны, а не только президента [России] Владимира Путина», — сказал он.

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Представитель Белого дома также считает, что предложенный Китаем мирный план по урегулированию конфликта на Украине будет выгоден только российской стороне.

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Личная встреча глав КНР и России запланирована на 20 марта. По итогам переговоров, президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подпишут более 10 документов.

Помощник лидера России Юрий Ушаков отметил, что Путин обсудит с китайским лидером Си Цзиньпином конфликт на Украине. Россия высоко ценит выверенную позицию у руководства Китая в этом вопросе, сказал он.