17 марта 2023, 18:20
Путин и Си Цзиньпин подпишут заявления о сотрудничестве России и Китая
Ушаков: Путин и Си Цзиньпин подпишут два заявления о сотрудничестве России и Китая
Глава России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подпишут более 10 документов по итогам переговоров. Об этом рассказал помощник лидера РФ Юрий Ушаков. Его процитировал ТАСС.
Он отметил, что личная встреча глав КНР и России пройдет 20 марта.
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«Лидеры непосредственно подпишут два главных документа этого визита», — сказал Ушаков.
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Один из них — совместное заявление РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху. По словам помощника Путина, этот документ практически готов. По состоянию на 17 марта в нем дорабатываются отдельные формулировки.
Второй важной декларации, на которой главы КНР и РФ поставят подписи по итогам личных переговоров — совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества. В нем пропишут видение взаимодействия между этими двумя странами вплоть до 2030 года.
По словам Ушакова, всего по итогам встречи Путин и Си Цзиньпин подпишут более 10 документов.
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