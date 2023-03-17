Мир 17 марта 2023, 18:20 Путин и Си Цзиньпин подпишут заявления о сотрудничестве России и Китая Ушаков: Путин и Си Цзиньпин подпишут два заявления о сотрудничестве России и Китая РИА «Новости»

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Глава России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подпишут более 10 документов по итогам переговоров. Об этом рассказал помощник лидера РФ Юрий Ушаков. Его процитировал ТАСС.

Он отметил, что личная встреча глав КНР и России пройдет 20 марта.

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«Лидеры непосредственно подпишут два главных документа этого визита», — сказал Ушаков.

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Один из них — совместное заявление РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху. По словам помощника Путина, этот документ практически готов. По состоянию на 17 марта в нем дорабатываются отдельные формулировки.

Второй важной декларации, на которой главы КНР и РФ поставят подписи по итогам личных переговоров — совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества. В нем пропишут видение взаимодействия между этими двумя странами вплоть до 2030 года.

По словам Ушакова, всего по итогам встречи Путин и Си Цзиньпин подпишут более 10 документов.