Мир 20 февраля 2023, 15:12 Журналисты назвали цель визита Байдена на Украину NYT: Байден посетил Киев, чтобы убедить союзников в приверженности помощи Украине Сайт президента Украины

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Президент США Джо Байден прилетел в Киев в понедельник 20 февраля. По информации газеты New York Times, американский лидер этим хотел показать союзникам, что Вашингтон продолжает поддерживать Украину.

«Господин Байден пообещал выделить еще 500 миллионов долларов военной помощи в ближайшие дни, упомянув артиллерийские боеприпасы, ракеты Javelin и гаубицы, но он не сказал о передовых вооружениях, которые ищет Украина», — говорится в публикации.

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Авторы статьи уточнили, что Байден сначала прилетел в Польшу. Оттуда он на поезде прибыл в Киев. Вся эта операция проводилась тайно в целях безопасности.

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Уже во вторник американский лидер встретится с президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве и оттуда выступит с речью параллельно посланию президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

По словам члена комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаила Шеремета, визит Байдена в Киев стал настоящей провокацией. Он назвал президентов Украины и США международными преступниками и кровавыми диктаторами.