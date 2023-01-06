Мир 06 января 2023, 19:14 США ввели санкции против иранцев из-за якобы поставок беспилотников России Минфин США ввел санкции против шести иранцев, обвинив их в поставках БПЛА в Россию РИА «Новости»

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В США приняли решение расширить санкции против Ирана, включив в список несколько физических лиц. Американский Минфин объяснил меру тем, что подпавшие под ограничительные меры имеют отношение к поставкам беспилотников в Россию. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело рестрикции в отношении шести представителей руководства и членов совета директоров находящейся под американскими санкциями компании Qods Aviation Industries, которая является ответственным за разработку и производство беспилотников производителем», — уточнили в Минфине.

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США заявляли, что якобы имеют доказательства заключения договора между Россией и Ираном по поставке в РФ баллистических ракет. Обосновать свои доводы американские власти не смогли. Также администрация Джо Байдена выражала обеспокоенность растущим военным партнерством между иранской и российской сторонами.

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Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад, вместо того чтобы начать переговоры по возобновлению СВПД, хочет раскачать ситуацию внутри Ирана. Его цель — заставить мир бояться иранской угрозы.