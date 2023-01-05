Мир 05 января 2023, 05:01 Госдеп объявил о намерении бороться с сотрудничеством России и Ирана Представитель госдепа Прайс: США будут бороться с военным сотрудничеством России и Ирана Pxhere

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США приняли решение о снятии с повестки своих двусторонних отношений с Ираном восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Теперь главным является противодействие военно-техническому сотрудничеству с Россией. С таким заявлением выступил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс, отметил RT.

Прайс в ходе брифинга отметил, что СВПД нет в повестке уже несколько месяцев.

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«Во главе нашей повестки делать все, что мы можем, чтобы поддержать всеобщие права народа Ирана и противодействовать растущему сотрудничеству в сфере безопасности между Ираном и Россией», — сказал представитель Госдепа.

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Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страны Запада вместо того, чтобы начать переговоры по возобновлению СВПД, хотят раскачать ситуацию внутри Ирана и заставить мир бояться иранской угрозы. По мнению российского министра, договоренности по этому вопросу работали до тех пор, пока Штаты не разорвали договор в 2018 году. Работа по перезапуску процесса проходит сейчас при участии России.