18 апреля 2024, 20:32
США ввели санкции против Ирана в ответ на удар по Израилю
Госдеп США сообщил о введении санкций против Ирана в ответ на удар по Израилю
Соединенные Штаты ввели санкции против Ирана в ответ на удар по Израилю. Рестрикции коснулись 16 физических и двух юридических лиц, сообщил Госдепартамент США.
«В ответ на беспрецедентную атаку Ирана по Израилю США предпринимают радикальные меры против причастных к программе беспилотных летательных аппаратов Ирана», — говорится в документе.
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Также санкции затронули поставщиков и покупателей одного из крупнейших производителей стали Ирана и автомобильные компании, связанные с КСИР и министерством обороны и поддержки вооруженных сил страны.
В случае новых атак Израиля Иран пригрозил ударить по ядерным объектам страны. Об этом сообщил Корпус стражей Исламской революции.
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