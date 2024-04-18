Мир 18 апреля 2024, 20:32 США ввели санкции против Ирана в ответ на удар по Израилю Госдеп США сообщил о введении санкций против Ирана в ответ на удар по Израилю Unsplash

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Соединенные Штаты ввели санкции против Ирана в ответ на удар по Израилю. Рестрикции коснулись 16 физических и двух юридических лиц, сообщил Госдепартамент США.

«В ответ на беспрецедентную атаку Ирана по Израилю США предпринимают радикальные меры против причастных к программе беспилотных летательных аппаратов Ирана», — говорится в документе.

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Также санкции затронули поставщиков и покупателей одного из крупнейших производителей стали Ирана и автомобильные компании, связанные с КСИР и министерством обороны и поддержки вооруженных сил страны.

В случае новых атак Израиля Иран пригрозил ударить по ядерным объектам страны. Об этом сообщил Корпус стражей Исламской революции.