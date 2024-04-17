Мир 17 апреля 2024, 04:23 Белый дом анонсировал введение новых санкций против Ирана Белый дом: США введут против Ирана новые санкции, затрагивающие КСИР Unsplash

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Соединенные Штаты в ближайшее время намерены ввести против Ирана новые санкции. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, его сообщение опубликовали на сайте Белого дома.

«В ближайшие дни США введут новые санкции против Ирана, включая его ракетную и беспилотную программы, а также… структуры, оказывающие поддержку Корпусу стражей исламской революции и Министерству обороны Ирана», — говорится в заявлении.

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Салливан выразил уверенность, что союзники и партнеры США последуют примеру Белого дома и введут против Ирана свои санкции.

Ранее о санкциях против Ирана объявила министр финансов США Джанет Йеллен. Она заявила, что не станет заранее рассказывать, о каких ограничениях идет речь.