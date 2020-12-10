США ввели санкции против клуба РПЛ

В санкционный список внесли главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова, а также связанные с ним организации и близких к нему людей.

Кроме футбольного клуба «Ахмат» в список попали: ММА «Ахмат», фонд имени «Ахмата Кадырова» и принадлежащее ему ООО «Мегастройинвест», а также абсолютное первенство «Ахмат». По мнению Минфина США, все эти структуры контролируются или принадлежат Рамзану Кадырову.

В список физических лиц попали заместитель премьер-министра Чеченской Республики Вахит Усмаев, представитель Кадырова в Европе Тимур Дугазаев, советник главы Чечни по личной безопасности Даниил Мартынов, тренер Кадырова Сатиш Семар, а также еще один представитель Кадырова Тимур Дугазаев.

В Минфине США считают, что все эти люди и организации причастны к серьезным нарушениям прав человека на территории российского региона. В документе сказано о похищениях, пытках и убийствах представителей ЛГБТ-сообщества, а также других злоупотреблениях, включая задержание журналистов и активистов.

Введенные санкции предусматривают блокировку счетов или собственности, которой владеют компании или лица, внесенные в список. Также под заморозку попадут объекты, где есть 50 или более процентов собственности принадлежит фигурантам.

Это не первые санкции против главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. В июле этого года глава Госдепа США Майк Помпео объявил об ограничениях введенных против главы российского региона, а также его жены и дочерей. Причиной стали обвинения в нарушении прав человека. В ответ Рамзан Кадыров опубликовал в Сети фотографию с двумя пулеметами, а потом предложил Помпео приехать в Россию, чтобы выяснить, чьи права нарушаются.