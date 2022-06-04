Судьбу Украины начали обсуждать «за закрытыми дверями». Великобритания, США и Евросоюз встретились, чтобы рассмотреть подробности возможного перемирия и урегулирования конфликта.

Украинских представителей для дискуссии не пригласили, сообщил телеканал CNN по ссылкой на источники.

В качестве вероятного союзники изучили итальянский план по разрешению ситуации. Он предполагает нейтралитет Украины в обмен на гарантии безопасности и начало переговоров между киевским режимом и Россией о будущем Крыма и Донбасса.

«Украина напрямую не вовлечена в эти дискуссии, несмотря на обещание США „ничего об Украине без Украины“», — сказано в материале.

CNN сослался на американских и западных чиновников, которые обеспокоены происходящим на Украине и опасаются, что это «может затянуться потенциально на годы, если русские и украинцы не вернутся за стол переговоров».

Переговорный процесс РФ и Украины прервался в апреле, хотя российская сторона не единожды заявляла, что готова продолжить процесс дипломатического урегулирования. Нежелание Украины садиться с Россией за стол переговоров грозит ей новыми жертвами и потерей территорий, об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что власти Украины не показали достаточной обратной реакции, чтобы продолжать вести с ними диалог.