Россия готова вести переговоры с Украиной и подписать соглашения, которые привели бы к миру. Однако для этого необходимы решения и воля двух стран. Об этом заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в ходе встречи с президентом Мозамбика Филипе Жасинту Ньюси.

«Мы открыты для переговоров. Я полностью согласна с тем, что нужны дипломатические, мирные решения, но для этого требуется воля с двух сторон», — отметила она.

Матвиенко подчеркнул, что Россия заинтересована в дипломатическом решении ситуации. Однако сами власти Украины так и не показали достаточной обратной реакции, чтобы продолжать вести с ними диалог.

Спикер Совфеда также отметила, что Россия и Украина были близки к заключению договора, который бы устраивал сразу обе страны. Однако подписать его не удалось, потому что повлияло «внешнее управление» Украины.

«Главным условиям там было, что Украина останется внеблоковым, нейтральным государством, как Австрия, например, что не будет ядерным государством. Украина поставила свои условия. Но, к сожалению, те, кто осуществляют внешнее управление, не позволили подписать это соглашение», — пояснила Матвиенко. Ее слова процитировало РИА «Новости».