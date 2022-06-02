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    02 июня 2022, 22:07

    Медведев оценил шансы на дипломатическое урегулирование ситуации на Украине

    Дмитрий Медведев: шансы урегулировать ситуацию на Украине дипломатией уменьшаются

    Александра Ломейко

    Шансы на урегулирование ситуации на Украине дипломатическим путем сочли ухудшающимися. Об этом заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Jazeera.

    «Шансы, к сожалению, не улучшаются, а ухудшаются. И это невозможно не заметить», — подчеркнул он.

    Нежелание Украины садиться с Россией за стол переговоров, по словам Медведева, грозит ей новыми жертвами и потерей территорий. В итоге страна утратит свой суверенитет.

    Какое-то время назад, напомнил замглавы Совбеза РФ, украинская сторона изъявляла готовность «договариваться по ключевым моментам» и позицию занимала относительно реалистичную. Приостановку этих процессов Медведев объяснил влиянием призывов Киеву из Вашингтона и Брюсселя.

    «В конечном счете это грозит Украине — отказ договариваться — по сути одним: утратой национального суверенитета», — заключил Дмитрий Медведев.

    Россия, предупредил он, нанесет удар на поражение по центрам принятия решений, если Украина использует полученное от Запада вооружение для атаки по территории РФ.