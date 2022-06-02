Медведев оценил шансы на дипломатическое урегулирование ситуации на Украине

Шансы на урегулирование ситуации на Украине дипломатическим путем сочли ухудшающимися. Об этом заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Jazeera.

«Шансы, к сожалению, не улучшаются, а ухудшаются. И это невозможно не заметить», — подчеркнул он.

Нежелание Украины садиться с Россией за стол переговоров, по словам Медведева, грозит ей новыми жертвами и потерей территорий. В итоге страна утратит свой суверенитет.

Какое-то время назад, напомнил замглавы Совбеза РФ, украинская сторона изъявляла готовность «договариваться по ключевым моментам» и позицию занимала относительно реалистичную. Приостановку этих процессов Медведев объяснил влиянием призывов Киеву из Вашингтона и Брюсселя.

«В конечном счете это грозит Украине — отказ договариваться — по сути одним: утратой национального суверенитета», — заключил Дмитрий Медведев.

Россия, предупредил он, нанесет удар на поражение по центрам принятия решений, если Украина использует полученное от Запада вооружение для атаки по территории РФ.