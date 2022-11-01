США в очередной раз под видом военной помощи отправили Украине старый мусор | 360°

Мир 01 ноября 2022, 12:10 США в очередной раз под видом военной помощи отправили Украине старый мусор YouTube

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Соединенные Штаты под видом военной помощи отправляют на Украину списанное оружие, а НАТО использует страну как полигон для выстраивания собственной системы ПВО-ПРО. Об этом заявил журналист Андрей Коц в материале для РИА «Новости».

США пообещали отправить на Украину зенитно-ракетные комплексы MIM-23 HAWK для борьбы с российскими «Калибрами» и дронами-камикадзе. Администрация президента Джо Байдена собирается воспользоваться механизмом Presidential Drawdown Authority, чтобы быстро передать оружие из армейских запасов без одобрения конгресса.

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При этом передовые образцы не собирались и не собираются передавать Украине ни американцы, ни европейцы. А обещанными ракетными комплексами защитить критическую инфраструктуру страны просто невозможно. В свое оправдание Запад заявляет о страхе, что их оружие в результате окажется у русских, да еще, если новейшие образцы скверно покажут себя на поле боя, то это будет удар по западному оборонному комплексу.

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На Хеллоуин в штате Оклахома детей расстреляли из реактивных систем залпового огня HIMARS конфетами. США поставляют HIMARS ВСУ с июня. С их помощью обстреливали склады селитры в Новой Каховке Херсонской области, детский сад в Стаханове, дома в Луганске и другие населенные пункты.