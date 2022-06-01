США поставят Украине ракетные системы HIMARS

Новый пакет военной помощи Украине будет представлен Белым домом 1 июня, его оценивают в 700 миллионов долларов. В него включили реактивные системы залпового огня HIMARS, радиолокационные станции, вертолеты, противотанковые средства, в том числе ПТРК Javelin, заявил на брифинге высокопоставленный представитель администрации США. Его слова процитировало РИА «Новости».

«HIMARS и боеприпасы к ним, радары контрбатарейной борьбы и несколько радиолокационных станций ПВО, дополнительные Javelin и другие противотанковые средства, дополнительные артиллерийские боеприпасы… Несколько вертолетов и тактических автомобилей», — перечислил чиновник, близкий к Белому дому.

В состав 11 партии помощи Украине будут входить также запчасти к ранее поставленной технике.

Слова Байдена о том, что США не будут поставлять Украине реактивные системы залпового огня дальнего радиуса действия, конгрессмен от Республиканской партии Адам Смит назвал «небрежным замечанием». Ранее официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявлял, что речи о поставках ракет дальнего действия нет. Однако в новый пакет помощи включены американские реактивные системы залпового огня на колесном шасси большого радиуса действия HIMARS.