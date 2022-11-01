Детей в Оклахоме обстреляли конфетами из HIMARS | 360°

Мир 01 ноября 2022, 09:42 Детей в Оклахоме обстреляли конфетами из HIMARS Видео: детям в американском штате Оклахома раздали конфеты при помощи РСЗО HIMARS

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В штате Оклахома по-своему отметили канун Дня всех святых. Детям не просто раздали сладости, а обстреляли конфетами из реактивных систем залпового огня HIMARS. Видео опубликовала в своем Twitter американская военная база Форт Силл (Fort Sill).

«Огненная миссия», — подписали военные свой твит.

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На ролике несколько детей разного возраста в маскарадных костюмах бегали по площади и ловили конфеты, вылетающие из РСЗО HIMARS. Сладости падали на асфальт, дети наперегонки собирали их, раскладывали по карманам и корзинкам.

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Это традиционное для праздника в канун Дня всех святых развлечение. На базе Форт Силл решили сделать его тематическим.

HIMARS — это реактивные системы залпового огня на колесном шасси большого радиуса действия,40-60 километров в зависимости от заряда. Их используют в военных действиях, в том числе на Украине. США впервые поставили их Вооруженным силам Украины в июне. Они обстреляли с их помощью склады селитры в Новой Каховке Херсонской области, детский сад в Стаханове, дома в Луганске и другие населенные пункты.