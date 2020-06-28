«США уступали во всем»: Трамп объяснил выход России из G8 слабостью Обамы

Москва обыграла Вашингтон во внешнеполитической борьбе во время президентства Барака Обамы. Именно поэтому США настояли тогда о выходе России из G8. Об этом написал на своей странице в Twitter действующий президент США Дональд Трамп.

Так он отреагировал на заявления своего конкурента на предстоящих выборах Джона Байдена, который потребовал не приглашать Россию на саммит G7 осенью.

«Забавно видеть коррумпированного Джо Байдена, читающего заявление по России, которое очевидным образом было написано его помощниками. Россия полностью переиграла его и Обаму, когда они были у власти, так сильно переиграла, что Обама захотел сделать так, чтобы их не было в G8. США уступали во всем, но самым слабым местом была Россия», — говорится в сообщении американского лидера.

Как сообщило РИА ФАН, свое заявление Байден сделал в эфире телекомпании NBC. Он процитировал статью в газете The New York Times, где говорилось о российском финансировании движения «Талибан»*. Байден подчеркнул, что если эти сведения найдут подтверждения, то Россия не должна присоединяться к G7. Также политик подчеркнул, что все данные спецслужбы предоставили Трампу еще несколько месяцев назад.

Трамп заявил, что никаких сведений он не получал. Публикацию журналистов он назвал «вбросом» и отметил, что если это правда, то автор должен назвать свой анонимный источник. На это заявление американский лидер ответил сам, он пояснил, что сделать это будет сложно, так как «этого человека не существует».

Российский МИД назвал материал американской газеты чушью. В ведомстве подчеркнули, что ничего, кроме выдумок от разведки, провалившей 20-летнюю войну в Афганистане, можно было не ждать.

*Движение «Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.