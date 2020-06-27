«Незатейливый вброс»: МИД ответил на слухи о причастности России к финансированию талибов

МИД РФ назвал фейком сообщения о причастности страны к финансированию талибов. Российская военная разведка непричастна к заказным убийствам американских военных в Афганистане.

Так в дипломатическом ведомстве прокомментировали статью с обвинениями в газете New York Times, сообщило РИА «Новости».

«Этот незатейливый вброс наглядно иллюстрирует низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки, которым вместо изобретения чего-либо более достоверного приходится придумывать подобную чушь. <…> Впрочем, что еще можно ожидать от разведки, которая с треском провалила 20-летнюю войну в Афганистане», — говорится в сообщении МИД.

Дипломаты напомнили о других, причем общеизвестных фактах правонарушений американских военных. Среди них причастность к наркотрафику, выплаты боевикам за проход транспортных караванов, а также откаты с контрактов на выполнение различных проектов, оплачиваемых американскими налогоплательщиками.

«Список их деяний можно при желании продолжить. Мало не покажется», — добавили в МИДе.

В ведомстве предположили, что американским разведчикам не по душе запуск мирных переговоров между Кабулом и талибами, которым совместно способствуют российские и американские послы. «Их чувства понятны — не хочется терять вышеупомянутые источники „левых“ доходов!» — добавили в МИДе.

В начале июня фракция республиканцев в Конгрессе опубликовала доклад, в котором Россию обвинили в спонсорстве «Талибана»*. В связи с этим республиканцы призвали ужесточить санкции в отношении Москвы. После публикации статьи в New York Times в адрес российских дипломатов в Вашингтоне посыпались угрозы.

Россия уже опровергала подобные обвинения. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала очередную инициативу республиканцев «абсолютным хамством». По ее словам, Россия больше серьезно не реагирует на подобные заявления в США. Такие слова — попытка повысить собственную узнаваемость на волне русофобии.

«Талибан»* — запрещенная в России террористическая организация.