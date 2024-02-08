Мир 08 февраля 2024, 14:57 США установили рекорд по закупке российского урана США в 2023 году закупили у России уран на рекордные 1,2 миллиарда долларов РИА «Новости»

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Соединенные Штаты Америки резко нарастили ввоз российского урана после одобрения законопроекта об ограничении импорта этого топлива. Об этом сообщило РИА «Новости».

По информации данных статистической службы, США за 2023 год закупили у России низкообогащенный уран на сумму в 1,2 миллиарда долларов. За декабрь 2023 года американская сторона вдвое нарастила его закупку — до максимальных с марта прошлого года 193,2 миллиона долларов.

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В ноябре 2023 года США помимо России закупали уран у Японии, Великобритании и Бельгии. Всего американцы потратили 191 миллион долларов, из которых на долю российского ядерного топлива пришлось 96 миллионов долларов.

Ранее американское Министерство энергетики призвало отказаться от урана из России и начать производить так называемое высокопробно-низкообогащенное урановое топливо. США стали искать подрядчиков, чтобы запустить внутренние поставки. Администрация президента Джо Байдена назвала строительство и поддержание парка атомных электростанций критически важной частью программы борьбы с изменением климата.