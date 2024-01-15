Мир 15 января 2024, 03:41 Россия снова стала главным экспортером урана в США РИА «Новости»: РФ в ноябре впервые с мая стала главным экспортером урана в США Freepik

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Россия в ноябре 2023 года впервые с мая стала главным экспортером урана в США. Штаты купили у РФ урана на максимальную сумму с 2010 года. Об этом сообщило РИА «Новости».

Агентство подсчитало, что Япония заменила США поставки из Германии и Франции. В ноябре американцы покупали уран у России, Великобритании, Японии и Бельгии. Из общей суммы покупки в 191 миллион долларов, на долю России приходится 96 миллионов долларов. Британия поставила урана на 48,6 миллиона долларов.

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До этого Россия занимала первое место по поставкам уранового топлива в Штаты в мае 2023 года, тогда США купили урана на 177 миллионов долларов. В ноябре стоимость радиоактивного топлива выросла почти вдвое.

В январе Минэнерго США сообщило, что готовится отказаться от покупки урана в России. Они ищут подрядчиков, чтобы наладить внутренние поставки радиоактивного топлива.