Мир 10 января 2024, 15:57 США решили отказаться от закупки российского урана Reuters: Минэнерго США решило отказаться от урана из России Rosatom/via Globallookpress.com

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США ищут подрядчиков, чтобы наладить внутренние поставки уранового топлива. Штаты хотят отказаться от урана из России, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление Минэнерго.

«Министерство энергетики ищет контракты сроком максимум на 10 лет», — написали журналисты.

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Ведомство планирует выделить на контракты поставок 500 миллионов долларов. В Соединенных Штатах собираются заняться производством так называемого высокопробно-низкообогащенного уранового топлива. Правительству придется вложить немало денег, чтобы обеспечить спрос, нарастить мощности, построить новые заводы.

«Администрация президента Джо Байдена считает новые реакторы и поддержание существующего парка атомных электростанций критически важными для своей программы борьбы с изменением климата», — отметили в агентстве.

В США испугались энергетического кризиса из-за ответных санкций России. Издание The Wall Street Journal сообщило, что уран был самым ходовым товаром, но цена на ядерное топливо достигла самого высокого уровня с 2007 года. В 2022 году атомные электростанции США получили около 24% обогащенного урана из России. Америка пытается наладить внутреннее производство урана, чтобы снизить риск критической нехватки топлива в будущем.

Ранее законопроект о запрете импорта урана из России одобрили в США. Ограничения будут действовать до конца 2040 года.