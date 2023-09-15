Мир 15 сентября 2023, 22:52 США усомнились в быстром восстановлении зерновой сделки Белый дом: США продолжат давление на Россию для возврата зерновой сделки РИА «Новости»

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Соединенные Штаты не видят возможности в оперативном восстановлении черноморской зерновой сделки, но намерены давить на Россию. Такое заявление на брифинге сделал советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Мы не видим немедленного пути назад к этому», — сказал он.

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По словам Салливана, сейчас перспективы возвращения к сделке не просматриваются, так как российская сторона постоянно меняет свои требования. Он уточнил, что США продолжат оказывать давление на Россию и призывал другие страны делать то же самое.

Представитель Белого дома также добавил, что над решением вопроса с поставкой зерна продолжают работать Турция и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Россия приостановила действие зерновой сделки 18 июля в связи с невыполнением озвученных страной условий. По словам президента Владимира Путина, Запад продолжил блокировать доступ российской сельхозпродукции на мировые рынки.

Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев ранее заявил, что возвращение России в зерновую сделку возможно только при выполнении всех условий государства.