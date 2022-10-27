США ускорят размещение тактического вооружения в Европе | 360°

Мир 27 октября 2022, 08:47 США ускорят размещение тактического вооружения в Европе Politico: власти США по ускоренной программе разместят в Европе тактические бомбы B61-12 РИА "Новости"

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Военное руководство США решило ускорить процесс размещения в Европе модернизированных тактических бомб B61-12. Об этом написало издание Politico.

Согласно данным источника, вооружение должно поступить на базы НАТО в Европе уже в декабре. Изначально планировалось, что бомбы привезут весной 2023 года.

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«Решение ускорить передачу оружия происходит на фоне обострившихся отношений России и западных стран», — написали авторы материала.

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Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что переговорная позиция Украины в конфликте с Россией напрямую зависит от ее успехов на поле боя. Он отметил, что альянс не может позволить победить российской армии, так как в противном случае это ослабит всех союзников НАТО.

Также пользователи социальной сети Twitter обвинили государственного секретаря США Энтони Блинкена в развязывании третьей Мировой войны. Возмущение пользователей вызвали слова политика о том, что действия России на Украине являются неспровоцированными и незаконными.