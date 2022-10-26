Госсекретаря США обвинили в развязывании третьей мировой войны | 360°

26 октября 2022, 21:32
Госсекретаря США обвинили в развязывании третьей мировой войны
Пользователи Twitter обвинили госсекретаря США Блинкена в развязывании ядерной войны
Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о встрече с Рафаэлем Гросси. Его пост в соцсетях возмутил пользователей Twitter, которые обвинили его в подталкивании мира к ядерной войне.
Как заявил Блинкен, в разговоре с Гросси он поднял тему глобальной безопасности. Также он отметил, что обсудил «незаконные и неспровоцированные» действия России против Украины. Его публикация вызвала большое количество гневных комментариев.
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«Да, „неспровоцированные“, конечно, но в настоящее время мы находимся в состоянии риска ядерной войны на грани третьей мировой войны. Что вы собираетесь с этим делать?» — поинтересовался один из пользователей.
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В комментариях напомнили госсекретарю о незаконных войнах США в Ираке, Афганистане и Сирии. Из последней страны американцы до сих пор выкачивают нефть.
«Единственная опасность в этом мире — США», — подчеркнул пользователь.
Также комментаторы назвали главной причиной украинского кризиса расширение НАТО на Восток. Они заявили, что действия США ведут к разрушающим последствиям.
Ядерное оружие
США
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