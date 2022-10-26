НАТО озвучил условие успешных переговоров для Украины | 360°

Мир 26 октября 2022, 17:29 НАТО озвучил условие успешных переговоров для Украины Генсек НАТО Столтенберг: успех Украины в переговорах с РФ будет зависеть от военной силы РИА "Новости"

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Успех Украины на переговорах с Россией прямо пропорционален ее силе, продемонстрированной на поле боя. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Румынии Николае Чукэ, сообщил ТАСС.

Столтенберг объяснил, почему НАТО помогает ВСУ. Он напомнил, что большинство войн заканчиваются за столом переговоров.

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«В то же время мы знаем: то, чего Украина может достичь за столом переговоров, полностью зависит от силы на поле боя», — выразил мнение генсек альянса.

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Чем сильнее, по его словам, Украина будет позиционировать себя в военных действиях, тем больше вероятность принятия политического решения о возвращении ей статуса суверенной страны.

Столтенберг не дал точного ответа на вопрос о времени завершения конфликта. Он отметил, что Североатлантический альянс будет поддерживать Украину, сколько понадобится.

«Мы не можем позволить Путину победить, так как это будет трагедия для украинцев, а также сделает нас более уязвимыми», — резюмировал генсек НАТО.

Накануне Столтенберг призвал Италию увеличить поставки военной помощи Украине. Он подчеркнул, что надо взять на себя ответственность и сделать больше, написали «Известия».