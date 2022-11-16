Мир 16 ноября 2022, 22:42 США спрогнозировали замедление боевых действий на Украине зимой Генерал Милли спрогнозировал появление зимой «окна» для разрешения конфликта на Украине Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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В зимний период темпы боевых действий на Украине вероятней всего замедлятся, это может стать поводом для начала переговорного процесса, считает председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли. Он заявил об этом на пресс-конференции по итогам встречи контактной группы по помощи Украине, его слова привел ТАСС.

Зимой тактические операции замедляются по естественным причинам, отметил Милли. Причиной тому послужат погодные условия.

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«Если действительно снизится темп боев, если это произойдет, то это может дать возможность, а может и не дать, для политического урегулирования или хотя бы для начала переговоров о политическом урегулировании», — предположил генерал.

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Россия 15 ноября нанесла самый мощный с начала спецоперации ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины. В Минобороны отметили, что все выпущенные ВС России ракеты попали точно в назначенные цели. Для ударов использовали высокоточное оружие.