Мир 20 декабря 2022, 20:10 США сообщили о переговорах по освобождению осужденного за шпионаж Уилана Белый дом: США ведут с Россией активные переговоры по освобождению Пола Уилана РИА «Новости»

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Власти США ведут с Россией активные переговоры по освобождению осужденного за шпионаж американца Пола Уилана в рамках обмена заключенными. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, написало агентство Bloomberg.

«Мы продолжаем вести с нашими российскими собеседниками активные обсуждения, направленные на обеспечение освобождения Пола», — подчеркнул Кирби.

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Подробности переговоров с российской стороной он не привел.

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Россиянина Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер 8 декабря. Предприниматель находился в тюрьме США с 2010 года. Его приговорили к 25 годам лишения свободы по обвинению в контрабанде оружия.

Американка Бриттни Грайнер отбывала наказание за контрабанду наркотиков, ее задержали в московском аэропорту.

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден помиловали обоих участников процесса.