Мир 06 июля 2023, 19:52 США начали изучать вопрос о поставке Украине кассетных боеприпасов Белый дом: в США обсуждают поставку кассетных боеприпасов Украине United States Air Force

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Администрация Соединенных Штатов активно обсуждает вопрос о поставке Украине кассетных боеприпасов. Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс, которого процитировал ТАСС.

На вопрос, принял ли президент Джо Байден решение о поставке Вооруженным силам Украины кассетных боеприпасов, представитель Белого дома отметил, что ее уже рассматривают.

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«Как отметил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли, этот вопрос находится на стадии активного рассмотрения», — сказал он, добавив, что объявлений по этому вопросу пока нет.

По словам Бейтса, сейчас США «сосредоточились на том, чтобы продолжать обеспечивать киевский режим широким рядом боеприпасов». Американская военная помощь призвана сделать ВСУ «настолько сильными, насколько это возможно», подчеркнули в Белом доме.

Ранее газета The New York Times сообщила, что администрация президента США Джо Байдена приняла решение поставить Украине кассетные боеприпасы.