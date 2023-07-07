Мир 07 июля 2023, 19:49 Поправку о запрете передачи кассетных боеприпасов подготовили в американском конгрессе Politico: в конгресс США представили поправку о запрете передачи кассетных боеприпасов U.S. Department of Defense

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Американскому конгрессу представили поправку к закону об обороне, которая предусматривает запрет на передачу иностранным государствам кассетных боеприпасов. Об этом сообщила газета Politico.

Документ разработали представители Демократической партии. По данным издания, инициаторами изменений стали члены палаты представителей Ильхан Омар от Миннесоты и Сара Джейкобс от Калифорнии.

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«Если США собираются стать лидером в области прав человека, мы не должны участвовать в нарушении прав человека», — отметил Омар.

Глава комитета по иностранным делам палаты представителей Майкл Маккол заметил, что благодаря передаче боеприпасов подобного типа Украина «сохранит имеющиеся у нее ракеты для более ценных целей».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркивал, что вопрос о поставках кассетных боеприпасов должны решить отдельные страны. По его словам, прерогативой альянса в целом это не является.