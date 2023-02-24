Мир 24 февраля 2023, 04:11 Австралия ввела санкции против граждан и организаций России Премьер Австралии Альбанезе: введены санкции против 90 граждан и 40 организаций России freepik

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Правительство Австралии ввело санкции против физических и юридических лиц России, об этом сообщил премьер-министр страны Энтони Альбанезе. Цитаты из его заявления опубликовал ТАСС.

«Правительство Австралии объявляет о дополнительной военной помощи Украине и новых санкциях в отношении России. <…> Мы введем ограничительные меры в отношении 90 российских граждан и 40 организаций. В этот список войдут <…> ключевые игроки и фигуры российской оборонной промышленности», — говорится в заявлении премьера.

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В список внесли российских министров, ответственных за энергетику, ресурсы, промышленность, образование, миграцию и здравоохранение. Под санкции также попали граждане и организации, имеющие стратегическое значение для России, заявил Альбанезе.

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Список пока не опубликован, но известно, что в него внесли концерн «Калашников», АО «Адмиралтейские верфи», ПАО «Туполев», АО «Государственный ракетный центр имени В. П. Макеева» и «Курганмашзавод».