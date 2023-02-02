Мир 02 февраля 2023, 03:45 США решили резко сократить выдачу виз украинцам Госдепартамент: число отказов в краткосрочной визе украинцам увеличилось в США до 41% РИА «Новости»

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Количество отказов в выдаче краткосрочных виз на въезд в США украинцам достигло 41%. Такими данными поделился Госдепартамент статистики.

Согласно отчету, число отказов увеличилось с 15% в 2021 году до 41% в 2022-м. При этом количество отказов для граждан России уменьшилось с 29% до 26%.

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Статистика касается неиммиграционных виз категории В, которые выдают для краткосрочного пребывания на территории Соединенных Штатов.

Власти Израиля ранее приняли решение не продлеватьвыплату ежемесячных пособий беженцам с Украины, которые прибыли в страну после объявления спецоперации. Срок постановления заканчивается уже в феврале. Пособия перестанут получать 26 300 человек.

Дональд Трамп — младший раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за то, что тот хаалатно относится к выделяемым США средствам в виде помощи стране. Сына экс-президента сравнил украинский лидер с «неблагодарной королевой иностранных пособий».

Дональд Трамп также резко высказывался по поводу расходов администрации Джо Байдена на помощь Украине. Он напомнил, что при нем такого конфликта бы не возникло.