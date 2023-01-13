Мир 13 января 2023, 19:29 Израиль перестанет выплачивать пособия украинским беженцам — СМИ Haaretz: власти Израиля перестанут выплачивать ежемесячные пособия беженцам с Украины Alexander Grey / Unsplash

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Власти Израиля решили не продлевать выплату ежемесячных пособий беженцам с Украины, прибывшим в страну после начала спецоперации, сообщила газета Haaretz. Журналисты напомнили, что срок постановления истекает в феврале.

Авторы статьи ознакомились со статистикой выплат. Хотя бы одну месячную выплату с февраля 2022 года получили 23 940 украинских беженцев. Со следующего месяца 26 300 человек перестанут получать пособия. По данным издания, льготные условия собрались отменить и для десятков тысяч выходцев из других стран.

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Выходцам с Украины каждый месяц выплачивали по тысяче шекелей (около 20 тысяч рублей). Сумма могла меняться в зависимости от состава семьи и других обстоятельств. Выплаты ввели для того, чтобы побудить беженцев покинуть отели ради поиска съемного жилья.

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