Мир 22 декабря 2022, 03:34 Сын Трампа назвал Зеленского «неблагодарной королевой иностранных пособий» Дональд Трамп — младший назвал Зеленского «неблагодарной королевой иностранных пособий» РИА «Новости»

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Дональд Трамп — младший высказался в адрес президента Украины Владимира Зеленского, назвав его «неблагодарной королевой иностранных пособий». Своими мыслями сын бывшего президента США поделился в Twitter.

«Зеленский — это просто неблагодарная королева иностранных пособий», — написал он.

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Так Трамп-младший прокомментировал слова корреспондента Washington Examiner о том, что Зеленский может попросить у Конгресса больше денег для Украины, заявив, что предназначенных для помощи Киеву 45 миллионов долларов из бюджета США будет мало.

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Экс-президент Дональд Трамп ранее неоднократно критиковал расходы администрации Джо Байдена на помощь Украине. При этом он утверждал, что при нем конфликта бы не было.

Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Вашингтон, где провел переговоры с Байденом.

Украинский лидер ранее заявил, что для достижения справедливого мира с Россией нельзя идти на компромиссы в вопросах территории и суверенитета. Перед этим Джо Байден указал на открытость Зеленского к диалогу о мире с Россией.