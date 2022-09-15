США решили надавить на Турцию из-за подключения к системе «Мир» | 360°

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США решили надавить на Турцию из-за подключения к системе «Мир»

FT: США надавят на банки Турции из-за подключения к российской платежной системе «Мир»

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Западные страны недовольны тем, что Турция не поддержала санкции против России. США решили надавить на турецкие банки, которые подключились к отечественной платежной системе «Мир». Об этом газете The Financial Times сообщили собственные источники.

«США и ЕС усилят давление на Турцию из-за санкций против России», — предупредил автор статьи.

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Евросоюз отправит в Анкару свою делегацию, чтобы обсудить этот вопрос в очном формате. США решили сосредоточиться на банках, которые подключились к российской платежной системе.

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По данным на начало августа, пять турецких банков интегрировались в «Мир» и практически все отели стали принимать оплату картами этой платежной системы.

Турецкие кредитные организации оказались под давлением не только со стороны Запада, но и Украины. Связанный с Министерством иностранных дел сайт устроил антитурецкую кампанию и призвал ввести санкции против банка Ziraat Bank, менеджмента İşbank, владельца Credit Europe Bank Хюсню Озиегина и других предпринимателей. Посольство Турции потребовало от Украины объяснений.

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