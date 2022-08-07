Пять турецких банков начали работать с платежной системой «Мир»

Пять турецких банков начали работу с российской платежной системой «Мир». Об этом после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил турецкий лидер Рэджеп Эрдоган, написал Bloomberg.

«Использование системы станет облегчением как для туристов из России, так и для Турции», — заявил президент.

Кроме того, Эрдоган заявил, что переход стран на оплату поставок газа в рублях станет хорошим источником финансовой поддержки как для Турции, так и для России.

Накануне директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма „Турпомощь“» Александр Осауленко рассказал «360», что с картой «Мир» российские туристы могут себя чувствовать комфортно в Турции. По его словам, ввод системы также обсуждается в Таиланде, Индонезии, Малайзии и Вьетнаме.

Ранее пользователи социальной сети Twitter предрекли крах американскому доллару и закату однополярного мира, после встречи Путина и Эрдогана в Сочи.

Издание The Financial Times сообщало, что ряд западных стран серьезно обеспокоен глубокими партнерскими отношениями России и Турции.