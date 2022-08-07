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    07 августа 2022, 10:23

    Пять турецких банков начали работать с платежной системой «Мир»

    Эрдоган сообщил о пяти турецких банках, начавших работу с платежной системой «Мир»

    Максим Зинкин

    Пять турецких банков начали работу с российской платежной системой «Мир». Об этом после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил турецкий лидер Рэджеп Эрдоган, написал Bloomberg.

    «Использование системы станет облегчением как для туристов из России, так и для Турции», — заявил президент.

    Кроме того, Эрдоган заявил, что переход стран на оплату поставок газа в рублях станет хорошим источником финансовой поддержки как для Турции, так и для России.

    Накануне директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма „Турпомощь“» Александр Осауленко рассказал «360», что с картой «Мир» российские туристы могут себя чувствовать комфортно в Турции. По его словам, ввод системы также обсуждается в Таиланде, Индонезии, Малайзии и Вьетнаме.

    Ранее пользователи социальной сети Twitter предрекли крах американскому доллару и закату однополярного мира, после встречи Путина и Эрдогана в Сочи.

    Издание The Financial Times сообщало, что ряд западных стран серьезно обеспокоен глубокими партнерскими отношениями России и Турции.