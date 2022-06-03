Россияне начали расплачиваться картой «Мир» почти во всех отелях Турции

Карту платежной системы «Мир» начали принимать почти во всех отелях и объектах инфраструктуры Турции, сообщила ТАСС глава Ростуризма Зарина Догузова.

Такую информацию ей на днях подтвердил турецкий министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой. Однако Зарина Догузова посоветовала отдыхающим иметь при себе наличные деньги. Она добавила, что до конца года картой национальной платежной системы можно будет пользоваться во всех основных популярных для путешествий странах. На сегодня это одно из ключевых направлений работы ведомства.

«В этом вопросе мы по своей линии активно работаем с зарубежными партнерами. Рассчитываем, что до конца этого года карту „Мир“ будут принимать в основных популярных направлениях отдыха россиян», — сказала Зарина Догузова.

Картой «Мир» можно расплачиваться в Турции, Вьетнаме, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. Летом у российских туристов появится возможность использовать ее еще в двух странах.