Мир 16 апреля 2024, 08:35 США разожгли военные конфликты для спасения своей экономики Володин: США развязали конфликт на Украине ради сохранения своей гегемонии Ministry of Defense of Ukraine

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Ради спасения собственной экономики США не гнушаются идти на крайние и низкие меры — разжигать военные конфликты по всему миру. Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале, утрата гегемонии дорого обходится американскому бюджету.

Американский госдолг превышает отметку в 34,65 триллиона долларов. А его запредельный рост означает только одно — Соединенные Штаты и не собираются возвращать занятое.

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«США привыкли решать свои проблемы за чужой счет. Для сохранения гегемонии развязали войну на Украине, принеся в жертву экономику Евросоюза. Этого оказалось недостаточно», — написал Володин.

Теперь Штаты взялись за Ближний Восток. И американская сторона, уверен спикер Госдумы, продолжит добиваться новых столкновений, чтобы отсрочить неминуемый дефолт.

Но власти США вредят своей стране, развязывая войны в других государствах. Такое мнение озвучил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор. Благосостояние Америки от этого не улучшается, а госдолг, напротив, продолжает расти. Простым американцам уже надоели «бессмысленные и глупые военные вторжения».