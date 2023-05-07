Мир 07 мая 2023, 14:49 США просили Турцию выдать им комплексы С-400 для изучения — МИД республики Глава МИД Турции Чавушоглу: США запрашивали доступ к российским С-400 для изучения Пресс-служба Минобороны

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Власти США просили предоставить им доступ к системам ПВО С-400, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. В интервью телеканалу Haberturk он рассказал, что турецкая сторона ответила на запрос отказом.

Министр иностранных дел Турции подчеркнул, что США отказали, потому что их предложение противоречит независимой политике республике. По словам Чавушоглу, стране предлалаги также отправить комплексы С-400 на Украину.

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«Нам поступали такие предложения, но мы отказались. Мы покупали их (ЗРС — прим. ред.) для своих нужд», — отметил Мевлют Чавушоглу.

Турция купила у России четыре дивизиона систем противовоздушной обороны С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов. Глава турецкого Минобороны Хулуси Акар заявлял, что страна использует полученное вооружение «в нужном месте и в нужное время». В марте прошлого года стало известно, что американские власти обращались к своим турецким коллегам с просьбой о передачи российских систем для нужд ВСУ. Турция не пошла на этот шаг по ряду причин, включая опасения возможной реакции РФ.